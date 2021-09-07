СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кузбассе
- РИА Новости
Как напомнили в ведомстве, по подозрению в убийстве детей был задержан ранее судимый 41-летний мужчина.
В апреле 2009 года он был осуждён на десять лет лишения свободы за «совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».
В апреле 2019 года он вышел на свободу и был поставлен на административный надзор.
«До апреля 2027 года он должен был соблюдать определённые ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учёт в органы профилактики поставлен не был», — говорится в пресс-релизе СК.
По факту халатности должностных лиц органов профилактики возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК России), заявили в Следственном комитете.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.
6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.