СК возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кузбассе

Следственный комитет после убийства двух девочек в Кузбассе возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов профилактики, которые занимаются административным надзором за людьми, освободившимися из мест лишения свободы.

Как напомнили в ведомстве, по подозрению в убийстве детей был задержан ранее судимый 41-летний мужчина.

В апреле 2009 года он был осуждён на десять лет лишения свободы за «совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

В апреле 2019 года он вышел на свободу и был поставлен на административный надзор.

«До апреля 2027 года он должен был соблюдать определённые ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учёт в органы профилактики поставлен не был», — говорится в пресс-релизе СК.

По факту халатности должностных лиц органов профилактики возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК России), заявили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.