Полиция Кузбасса разыскивает двух школьниц из Киселёвска

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски двух десятилетних школьниц из города Киселёвска — Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер.

«6 сентября около 08:00 часов девочки ушли в школу и до настоящего времени их местонахождение не установлено», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что дети были одеты в школьную форму, одна из девочек была с рюкзаком.

В Якутии ранее наградили школьников, нашедших пропавшую девочку — весной 2021 года она не вернулась вовремя с занятий. Поздно вечером потерявшегося ребёнка заметили подростки — они узнали её по приметам, опубликованным в соцсетях.