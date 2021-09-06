В Якутии наградили школьников, нашедших пропавшую девочку

Четыре подростка, нашедших пропавшую девочку, получили грамоты от министра внутренних дел Якутии Владимира Прокопенко.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным агентства, весной 2021 года восьмилетняя девочка не вернулась вовремя с занятий. Родители обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам и распространили ориентировку во все службы.

Поздно вечером потерявшегося ребёнка заметили подростки — они узнали её по приметам, опубликованным в соцсетях.

«Они подзарядили её смартфон портативным зарядным устройством, позвонили маме девочки, до приезда которой находились вместе с ней», — уточнили в пресс-службе.

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