В Якутии наградили школьников, нашедших пропавшую девочку
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным агентства, весной 2021 года восьмилетняя девочка не вернулась вовремя с занятий. Родители обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам и распространили ориентировку во все службы.
Поздно вечером потерявшегося ребёнка заметили подростки — они узнали её по приметам, опубликованным в соцсетях.
«Они подзарядили её смартфон портативным зарядным устройством, позвонили маме девочки, до приезда которой находились вместе с ней», — уточнили в пресс-службе.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.