ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области, повреждены здание школы и ЛЭП

Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Повреждено здание школы, а также линии электропередачи (ЛЭП).

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, здание школы получило повреждение в результате прямого попадания снаряда. Помимо этого, в трёх частных жилых домовладениях осколками выбило окна и посекло заборы, фасады и кровли.

«Есть повреждения на линии электропередачи, бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны Российской Федерации», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ села Графовка в Белгородской области без света остались шесть населённых пунктов.