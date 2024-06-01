Украинцам рекомендовали копить на пенсии и работать до глубокой старости
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Она отметила, что в настоящее время один налогоплательщик на Украине обеспечивает пенсию для одного пенсионера, и добавила, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться.
По словам Марчак, которые приводит издание «СТРАНА.ua», ввиду этого украинцам необходимо «осуществлять накопления для самих себя».
«Второе — обязательное — мы должны понимать, что должны быть страной «активного долголетия»», — сказала она, добавив, что выходить на пенсию следует тогда, когда гражданин «действительно физически не может себя обеспечивать».
В конце апреля сообщалось, что на Украине почти 300 тыс. переселенцев отменили выплаты пенсий.