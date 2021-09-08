Директор ФСБ назвал гибель Зиничева большой утратой для России
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- РИА Новости
«Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии», — приводит его слова ТАСС.
Как подчеркнул глава ведомства, Зиничев был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства.
«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким», — добавил он.
До назначения на должность главы МЧС Зиничев был заместителем директора ФСБ.
Глава МЧС России погиб 8 сентября, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.