Директор ФСБ назвал гибель Зиничева большой утратой для России

Гибель главы МЧС Евгения Зиничева стала большой утратой для России, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул глава ведомства, Зиничев был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства.

«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким», — добавил он.

До назначения на должность главы МЧС Зиничев был заместителем директора ФСБ.

Глава МЧС России погиб 8 сентября, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.