Директор ФСБ назвал гибель Зиничева большой утратой для России

Короткая ссылка
Гибель главы МЧС Евгения Зиничева стала большой утратой для России, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Директор ФСБ назвал гибель Зиничева большой утратой для России
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул глава ведомства, Зиничев был образцом офицерской чести, порядочности и достоинства.

«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким», — добавил он.

До назначения на должность главы МЧС Зиничев был заместителем директора ФСБ.

Глава МЧС России погиб 8 сентября, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить