Экономисты рассказали о выгодных и невыгодных факторах ипотеки

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Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки.
Экономисты рассказали о выгодных и невыгодных факторах ипотеки
  • РИА Новости

«Де-факто, за счёт относительно невысоких процентов привлечения средств, человек может купить жильё, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также происходит некоторое обесценивание денег, то есть доля расходов на ипотеку обычно снижается.

Со своей стороны, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин выразил мнение, что вопрос, связанный с выплатой долгов, в любом случае не выгоден.

«Это выгодно только в растущей экономике», — добавил он.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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