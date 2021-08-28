Экономисты рассказали о выгодных и невыгодных факторах ипотеки

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки.

«Де-факто, за счёт относительно невысоких процентов привлечения средств, человек может купить жильё, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также происходит некоторое обесценивание денег, то есть доля расходов на ипотеку обычно снижается.

Со своей стороны, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин выразил мнение, что вопрос, связанный с выплатой долгов, в любом случае не выгоден.

«Это выгодно только в растущей экономике», — добавил он.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.