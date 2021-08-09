В Ростуризме рассказали о спросе на детские туры с кешбэком

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Семьи с детьми приобрели по программе туристического кешбэка более 350 тыс. путёвок на сумму около 9 млрд рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В Ростуризме рассказали о спросе на детские туры с кешбэком
  • РИА Новости

«С момента старта программы родители купили более 350 тыс. путёвок на общую сумму около 9 млрд рублей», — приводит ТАСС её слова.

Догузова уточнила, что в общей сложности сумма возвратов родителям составила 4 млрд рублей.

Ранее Ростуризм решил продлить сроки продажи туров с кешбэком по России ещё на один месяц — до 31 августа.

Отмечается, что отправиться в путешествие по стране и получить компенсацию в размере 20% от стоимости путёвки можно будет с 1 октября по 24 декабря. 

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