В Ростуризме рассказали о спросе на детские туры с кешбэком
- РИА Новости
«С момента старта программы родители купили более 350 тыс. путёвок на общую сумму около 9 млрд рублей», — приводит ТАСС её слова.
Догузова уточнила, что в общей сложности сумма возвратов родителям составила 4 млрд рублей.
Ранее Ростуризм решил продлить сроки продажи туров с кешбэком по России ещё на один месяц — до 31 августа.
Отмечается, что отправиться в путешествие по стране и получить компенсацию в размере 20% от стоимости путёвки можно будет с 1 октября по 24 декабря.