Мужчина и ребёнок погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии

Короткая ссылка
В результате пожара на четвёртом этаже многоквартирного дома в городе Кяхта в Бурятии погибли мужчина и ребёнок. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Четыре человека были переданы врачам скорой медицинской помощи. Впоследствии мужчина 1980 года рождения и ребёнок 2016 года рождения от полученных травм умерли в медицинском учреждении», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, пожар ликвидирован на площади 30 кв. м.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей стали жертвами пожара в частном доме в Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить