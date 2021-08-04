Мужчина и ребёнок погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии
«Четыре человека были переданы врачам скорой медицинской помощи. Впоследствии мужчина 1980 года рождения и ребёнок 2016 года рождения от полученных травм умерли в медицинском учреждении», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, пожар ликвидирован на площади 30 кв. м.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей стали жертвами пожара в частном доме в Саратовской области.