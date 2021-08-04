Мужчина и ребёнок погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии

В результате пожара на четвёртом этаже многоквартирного дома в городе Кяхта в Бурятии погибли мужчина и ребёнок. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Четыре человека были переданы врачам скорой медицинской помощи. Впоследствии мужчина 1980 года рождения и ребёнок 2016 года рождения от полученных травм умерли в медицинском учреждении», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, пожар ликвидирован на площади 30 кв. м.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей стали жертвами пожара в частном доме в Саратовской области.