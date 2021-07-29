В Подмосковье задержали банду угонщиков машин

Группировку, члены которой специализировались на кражах иномарок корейского производства, задержали в Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Как отмечается, сотрудники полиции задержали подозреваемых — двух 41-летних уроженцев Средней Азии и их сообщника — 38-летнего уроженца Закавказья.

Оперативники также обнаружили несколько похищенных автомобилей, оборудование и мобильные телефоны, использовавшиеся во время совершения преступлений.

Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к совершению ещё шести аналогичных краж на территории региона, сообщили в главке.

По данным фактам заведено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщало URA.RU, в Магнитогорске вынесли приговор шестерым членам организованной преступной группы, обвиняемым в грабеже и пытках.