В Подмосковье задержали банду угонщиков машин
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Как отмечается, сотрудники полиции задержали подозреваемых — двух 41-летних уроженцев Средней Азии и их сообщника — 38-летнего уроженца Закавказья.
Оперативники также обнаружили несколько похищенных автомобилей, оборудование и мобильные телефоны, использовавшиеся во время совершения преступлений.
Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к совершению ещё шести аналогичных краж на территории региона, сообщили в главке.
По данным фактам заведено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Как ранее сообщало URA.RU, в Магнитогорске вынесли приговор шестерым членам организованной преступной группы, обвиняемым в грабеже и пытках.