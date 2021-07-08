В Петербурге ограничат наполняемость водного туристического транспорта

С 13 июля в Санкт-Петербурге ограничат наполняемость речного туристического транспорта до 50%, сообщили в пресс-центре администрации города.

«Наполняемость судов, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, не должна превышать 50% от количества пассажирских мест», — сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что с 13 июля на таких судах будет запрещено проведение развлекательных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Петербурге ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продлили до 16 августа.