В Петербурге антикоронавирусные ограничения продлили до 16 августа

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В Петербурге ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продлили до 16 августа.
В Петербурге антикоронавирусные ограничения продлили до 16 августа
  • РИА Новости

«Иные ограничения продлеваются по 16 августа», — говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов.

По последним данным, в Петербурге за сутки было выявлено 1937 новых случаев коронавируса.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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