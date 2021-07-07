В Москве рассказали об итогах международной онлайн-выставки «Город: детали»

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В Москве рассказали об итогах международной выставки функциональных дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали», которая проходила с 26 июня по 4 июля.
В Москве рассказали об итогах международной онлайн-выставки «Город: детали»
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Выставка объединила ведущие дизайн-бюро и производителей из разных стран. Она впервые состоялась в виртуальном формате.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, цифровую экспозицию посетили свыше 110 тыс. человек. Они могли ознакомиться с перспективными проектами благоустройства и актуальными примерами малых архитектурных форм.

«Специально для выставки был создан большой открытый мир — 12 га виртуального пространства. В него интегрировали 3D-модели реальных объектов десятков компаний. Современный формат позволил провести крупное международное событие, несмотря на пандемию», — сказала Сергунина.

С 26 июня по 1 июля в рамках выставки проходила и деловая программа. Она была посвящена развитию общественных пространств и мегаполисов в целом.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в дискуссиях на полях Московского урбанистического форума приняли участие рекордные 480 спикеров.

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