Банки выдали россиянам рекордный объём кредитов наличными в июне

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В июне банки выдали россиянам кредиты наличными на сумму в 622,9 млрд рублей, это максимальный показатель за всю историю наблюдений с 2014 года.
Банки выдали россиянам рекордный объём кредитов наличными в июне
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом свидетельствуют данные экспресс-мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG, опубликованные на сайте компании, пишут «Известия».

По сравнению с маем выдачи выросли на 8,5% — тогда россияне взяли займы на сумму 574,4 млрд рублей.

Выдачи потребкредитов составили почти половину от всего объёма выданных за месяц розничных займов, без учёта кредитных карт — 1,3 трлн рублей, что на 14,3% больше, чем в мае.

Значительную долю занимают ипотечные кредиты — 551,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем в мае, и чуть меньше апрельского показателя, который составил 556,4 млрд рублей.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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