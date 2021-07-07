Банки выдали россиянам рекордный объём кредитов наличными в июне
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Об этом свидетельствуют данные экспресс-мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG, опубликованные на сайте компании, пишут «Известия».
По сравнению с маем выдачи выросли на 8,5% — тогда россияне взяли займы на сумму 574,4 млрд рублей.
Выдачи потребкредитов составили почти половину от всего объёма выданных за месяц розничных займов, без учёта кредитных карт — 1,3 трлн рублей, что на 14,3% больше, чем в мае.
Значительную долю занимают ипотечные кредиты — 551,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем в мае, и чуть меньше апрельского показателя, который составил 556,4 млрд рублей.
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.