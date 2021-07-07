Банки выдали россиянам рекордный объём кредитов наличными в июне

В июне банки выдали россиянам кредиты наличными на сумму в 622,9 млрд рублей, это максимальный показатель за всю историю наблюдений с 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные экспресс-мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG, опубликованные на сайте компании, пишут «Известия».

По сравнению с маем выдачи выросли на 8,5% — тогда россияне взяли займы на сумму 574,4 млрд рублей.

Выдачи потребкредитов составили почти половину от всего объёма выданных за месяц розничных займов, без учёта кредитных карт — 1,3 трлн рублей, что на 14,3% больше, чем в мае.

Значительную долю занимают ипотечные кредиты — 551,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем в мае, и чуть меньше апрельского показателя, который составил 556,4 млрд рублей.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.