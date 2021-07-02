В Карелии выявили 215 случаев COVID-19 за сутки

В Карелии выявили 215 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой главу регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Общее число заболевших в регионе достигло 50 578. Выздоровели пр этом 47 670 жителей, в том числе 87 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 159 случаев COVID-19 за сутки.

Всего в крае заболели 57 490 человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выписаны из медучреждений 103 пациента, всего выздоровели 54 104 жителя.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.