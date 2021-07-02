В Карелии выявили 215 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Карелии выявили 215 случаев коронавируса за сутки.
В Карелии выявили 215 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой главу регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Общее число заболевших в регионе достигло 50 578. Выздоровели пр этом 47 670 жителей, в том числе 87 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 159 случаев COVID-19 за сутки.

Всего в крае заболели 57 490 человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выписаны из медучреждений 103 пациента, всего выздоровели 54 104 жителя.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить