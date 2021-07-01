Иммунолог посоветовала воздержаться от физнагрузок после вакцинации

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.

«Вакцинация — это нагрузка на иммунную систему. Это своеобразный всплеск, поэтому любые экстремальные, интенсивные перегрузки усиливают напряжение», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, лучше делать прививку перед выходными, а впоследствии отдыхать и пить побольше жидкости.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.