В Москве построят ещё девять спортивных объектов

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Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в течение первых шести месяцев 2021 года город заключил с инвесторами договоры на право размещения девяти спортивных объектов.
В Москве построят ещё девять спортивных объектов
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, общая площадь участков, выделенных под строительство, составляет 5,66 га.

По условиям соглашений объекты должны появиться в шести округах города в первой половине 2022 года.

Речь идёт о строительстве легковозводимых конструкций без фундамента, которые можно подключать к городским коммуникациям.

Договоры заключаются на 49 лет, а начальная цена лотов исчисляется из ставки 0,05% от кадастровой стоимости участка.

Сумма ежегодных платежей по договорам составит более 18,3 млн рублей.

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