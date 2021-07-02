В Москве построят ещё девять спортивных объектов
- © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Так, общая площадь участков, выделенных под строительство, составляет 5,66 га.
По условиям соглашений объекты должны появиться в шести округах города в первой половине 2022 года.
Речь идёт о строительстве легковозводимых конструкций без фундамента, которые можно подключать к городским коммуникациям.
Договоры заключаются на 49 лет, а начальная цена лотов исчисляется из ставки 0,05% от кадастровой стоимости участка.
Сумма ежегодных платежей по договорам составит более 18,3 млн рублей.
Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.