В Роскачестве дали советы по возврату купленной одежды в магазин

В Роскачестве дали рекомендации по возврату купленной одежды в магазин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Как напомнили эксперты, по закону о защите прав потребителей можно вернуть неподошедшую одежду в течение 14 дней, если товар не имеет брака или просто разонравился, не подошёл по размеру. Если есть фабричный брак, то вернуть товар можно в течение всего гарантийного срока, устанавливаемого производителем или продавцом.

Продавец может отказать в возврате, если вещь потеряла товарный вид.

«В общем случае продавец сначала предложит обменять неподходящую вещь на аналогичную другого размера или фасона. Если покупателю ничего не подойдёт, тогда ему обязаны вернуть деньги», — сообщили в Роскачестве.

Не подлежат возврату нижнее бельё, чулки, колготы, носки. Возврат допустим, если имеются дефекты, возникшие не по вине покупателя, то есть брак.

Для возврата рекомендуется собрать кассовые чеки, подтверждения списаний с карты, коробки, чехлы или пакеты. В магазине следует написать претензию в двух экземплярах.

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