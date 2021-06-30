В Роскачестве дали советы по возврату купленной одежды в магазин
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Как напомнили эксперты, по закону о защите прав потребителей можно вернуть неподошедшую одежду в течение 14 дней, если товар не имеет брака или просто разонравился, не подошёл по размеру. Если есть фабричный брак, то вернуть товар можно в течение всего гарантийного срока, устанавливаемого производителем или продавцом.
Продавец может отказать в возврате, если вещь потеряла товарный вид.
«В общем случае продавец сначала предложит обменять неподходящую вещь на аналогичную другого размера или фасона. Если покупателю ничего не подойдёт, тогда ему обязаны вернуть деньги», — сообщили в Роскачестве.
Не подлежат возврату нижнее бельё, чулки, колготы, носки. Возврат допустим, если имеются дефекты, возникшие не по вине покупателя, то есть брак.
Для возврата рекомендуется собрать кассовые чеки, подтверждения списаний с карты, коробки, чехлы или пакеты. В магазине следует написать претензию в двух экземплярах.
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