В Роскачестве дали советы по выбору солнцезащитного крема

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В Роскачестве рассказали, как выбрать эффективный солнцезащитный крем.
В Роскачестве дали советы по выбору солнцезащитного крема
  • Pixabay

Как передаёт НСН, специалисты не рекомендует приобретать средства с эфирными маслами цитрусовых, так как они повышают чувствительность к солнцу.

Кроме того, в Роскачестве рекомендовали жителям северных городов приобретать средства с химическими фильтрами. Специалисты подчеркнули, что они более лёгкие. Жителям южных регионов рекомендуют приобретать крем со смешанными фильтрами — химическими и физическими — для более надёжной защиты кожи.

По мнению экспертов, стоит отдавать предпочтение средствам с водостойким эффектом. Наносить крем рекомендуется за 15 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два часа.

Как ранее писала газета «Известия», эксперты рассказали о расходах россиянок на косметику.

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