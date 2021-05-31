Портал Newsru объявил о своём закрытии

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Российский новостной портал Newsru.com объявил о своём закрытии по экономическим причинам. Соответствующее заявление редакции опубликовано на сайте интернет-издания.
Портал Newsru объявил о своём закрытии
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«Мы перестаём работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняются не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — говорится в заявлении.

В издании отметили, что ситуация в экономике и правовом поле не позволяет продолжать качественную работу Newsru.

В то же время там заявили, что сохранят и оставят открытым накопленный за 21 год работы архив.

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