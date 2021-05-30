В Алтайском крае проведут внеплановую проверку аттракционов после ЧП с батутом

Власти Алтайского края проведут внеплановую проверку аттракционов после инцидента с опрокидыванием батута в Барнауле. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Алтайского края Дмитрия Негреева.

«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства (края. — RT) Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники».

Ранее в мэрии Барнаула сообщили, что в городе из-за ветра опрокинулся батут, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Двум пострадавшим детям оказывается экстренная медицинская помощь.

СК возбудил дело по факту травмирования двух детей в результате падения с перевернувшегося батута в Барнауле.