В Алтайском крае проведут внеплановую проверку аттракционов после ЧП с батутом
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«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства (края. — RT) Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники».
Ранее в мэрии Барнаула сообщили, что в городе из-за ветра опрокинулся батут, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Двум пострадавшим детям оказывается экстренная медицинская помощь.
СК возбудил дело по факту травмирования двух детей в результате падения с перевернувшегося батута в Барнауле.