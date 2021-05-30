В Барнауле рассказали подробности ЧП с батутом

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В мэрии Барнаула сообщили, что в городе из-за ветра опрокинулся батут, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Двум пострадавшим детям оказывается экстренная медицинская помощь.
В Барнауле рассказали подробности ЧП с батутом
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Сегодня в 16:20 по улице Попова, 70д, ТЦ «Район», в результате порыва ветра перевернулся батут. Пострадали двое детей 2017 года рождения», — цитирует сообщение РИА Новости

Отмечается, что детям оказывают экстренную медицинскую помощь.

По данным мэрии, батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Отмечается, что между предпринимателем и собственником торгового центра заключён договор аренды на земельный участок.

В мэрии добавили, что контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов осуществляет управление Ростехнадзора.

«На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района», — сказали в мэрии. 

В свою очередь, в пресс-службе губернатора Алтайского края Виктора Томенко сообщили, что главе региона доложили о ЧП с батутом в Барнауле. 

«Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им», — заявили в пресс-службе.

Ранее СК возбудил дело по факту травмирования двух детей в результате падения с перевернувшегося батута в Барнауле.

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