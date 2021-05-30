В Барнауле завели дело из-за травмирования детей при падении с батута
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России)», — говорится в пресс-релизе.
Следователи устанавливают владельцев батута и опрашивают очевидцев произошедшего и сотрудников торгового центра, возле которого перевернулся надувной батут.
Ранее сообщалось, что двое детей 2017 года рождения находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в больнице в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле.