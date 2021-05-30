Двое детей пострадали из-за падения с лопнувшего батута в Барнауле

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Двое детей 2017 года рождения получили тяжёлые травмы в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле, сообщили в региональном управлении Минздрава. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
Двое детей пострадали из-за падения с лопнувшего батута в Барнауле
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В результате происшествия у ТЦ «Район» пострадали два ребёнка 2017 года рождения... Врачи оценивают состояние девочек как тяжёлое и крайне тяжёлое», — приводит сообщение ТАСС.

В главке СК по Алтайскому краю сообщили о начале проверки по факту ЧП.

«Сотрудники выехали на место делать осмотр места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в заявлении.

В апреле прокуратура Омской области начала проверку исполнения требований техники безопасности в парке развлечений, где 11-летняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте.

Газета «Реальное время» также передавала, что в батутном центре Казани трое детей получили серьёзные травмы.

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