Омская прокуратура проверит парк развлечений после травмирования ребёнка

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Прокуратура Омской области начала проверку исполнения требований техники безопасности в парке развлечений, где 11-летняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте.
Омская прокуратура проверит парк развлечений после травмирования ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ребёнок госпитализирован. Врачи диагностировали у неё растяжение связок грудного отдела позвоночника, а также закрытый компрессионный перелом позвонков.

Также СК начал доследственную проверку, в ходе которой следователи выяснят, насколько в центре соблюдались требования техники безопасности. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Как ранее сообщала газета «Реальное время», прокуратура Казани организовала проверку информации, что в батутном центре города трое детей получили серьёзные травмы.

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