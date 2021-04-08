Омская прокуратура проверит парк развлечений после травмирования ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ребёнок госпитализирован. Врачи диагностировали у неё растяжение связок грудного отдела позвоночника, а также закрытый компрессионный перелом позвонков.
Также СК начал доследственную проверку, в ходе которой следователи выяснят, насколько в центре соблюдались требования техники безопасности. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.
Как ранее сообщала газета «Реальное время», прокуратура Казани организовала проверку информации, что в батутном центре города трое детей получили серьёзные травмы.