Эксперт оценил возможное влияние пандемии на ситуацию с курением в России

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Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков оценил возможное влияние пандемии на ситуацию с курением в стране.
Эксперт оценил возможное влияние пандемии на ситуацию с курением в России
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«Если люди сидят дома, понятно, что они сосредотачивают внимание на вещах, которые раньше не замечали из-за более активной жизни. Стали более детально анализировать состояние своего здоровья, внимательнее рассматривать пачку сигарет, на которой нарисованы последствия потребления табака», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, к моменту выхода из режима самоизоляции некоторые, вероятно, приняли решение снизить потребление или отказаться от никотина совсем.

Как отметил эксперт, самоизоляция — это изменение ритма жизни.

«Исходя из данных опроса, после снятия ограничений значительное число людей сократили количество потребляемых табачных изделий», — добавил Зыков.

Ранее, как сообщал Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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