Полянский прокомментировал взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил об ожидаемых сроках прекращения огня между Израилем и ХАМАС

«Россия надеется, что договорённость о взаимном прекращении огня между Израилем и сектором Газа останется долгосрочной», — приводит ТАСС заявление Полянского.

Он также призвал стороны «соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать жертв среди гражданского населения».

Кроме того, Полянский сообщил, что Россия предлагает безотлагательно провести встречу «Ближневосточного квартета» в целях консолидации усилий по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее в ОБСЕ назвали «хорошей новостью» прекращение огня между Израилем и ХАМАС.

Взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что будет придерживаться соглашения о прекращении огня, если Израиль будет его соблюдать.