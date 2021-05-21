Полянский прокомментировал взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Короткая ссылка
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил об ожидаемых сроках прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Полянский прокомментировал взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС
  • globallookpress.com

«Россия надеется, что договорённость о взаимном прекращении огня между Израилем и сектором Газа останется долгосрочной», — приводит ТАСС заявление Полянского.

Он также призвал стороны «соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать жертв среди гражданского населения».

Кроме того, Полянский сообщил, что Россия предлагает безотлагательно провести встречу «Ближневосточного квартета» в целях консолидации усилий по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее в ОБСЕ назвали «хорошей новостью» прекращение огня между Израилем и ХАМАС.

Взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что будет придерживаться соглашения о прекращении огня, если Израиль будет его соблюдать. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить