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Политолог Маслов прокомментировал итоги визита Си Цзиньпина во Францию

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Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов высказался об итогах визита главы КНР Си Цзиньпина во Францию.
Политолог Маслов прокомментировал итоги визита Си Цзиньпина во Францию
  • РИА Новости

«Во время визита во Францию Си Цзиньпин подтвердил, что точка зрения Китая на украинский конфликт не меняется. Страна убеждена, что переговоры должны вестись между заинтересованными сторонами. Кроме того, КНР поддерживает идею диалога без предварительных условий», — заявил эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, также следует понимать, что Китай негативно относится к попытками диктовать, каких партнёров ему выбирать, и это касается не только партнёрства с Россией, но и других регионов, например стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках межгосударственного саммита в Париже подписали 18 соглашений.

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