Песков: мониторингом ситуации в учреждениях ФСИН занимаются правозащитники

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правозащитные и общественные организации занимаются мониторингом положения дел в учреждениях ФСИН.

«У нас есть правозащитные организации, у нас есть общественные организации, которые занимаются мониторингом положения дел в учреждениях ФСИН… Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектом для наших комментариев», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о голодовке Алексея Навального.

Пресс-секретарь также отметил, что ситуация с жалобами Навального может быть затронута на встрече президента России Владимира Путина с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, если только об этом захочет говорить сама омбудсмен.

Ранее в управлении ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальный получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.