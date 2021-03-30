Песков рассказал о главном хобби Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о главном хобби президента России Владимира Путина.

«Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», — сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он добавил, что Путин выписывает газеты.

Песков также рассказал, что Путин «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском».

«Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков прокомментировал возможное влияние вакцинации от коронавируса президента России Владимира Путина на процесс иммунизации населения страны.