Песков рассказал о главном хобби Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о главном хобби президента России Владимира Путина.
Песков рассказал о главном хобби Путина
  • РИА Новости

«Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», — сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он добавил, что Путин выписывает газеты.

Песков также рассказал, что Путин «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском».

«Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков прокомментировал возможное влияние вакцинации от коронавируса президента России Владимира Путина на процесс иммунизации населения страны.

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