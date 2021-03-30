Песков допустил, что пример Путина придаст динамики процессу вакцинации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние вакцинации от коронавируса президента России Владимира Путина на процесс иммунизации населения страны.

«Конечно, я думаю, его (Путина. — RT) пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он отметил необходимость существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова.

«Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объёмов производства вакцины», — добавил Песков.

Путин сделал прививку 23 марта.

По словам Пескова, президент России привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.