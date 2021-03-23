В МЧС рассказали о состоянии попавших под лавину в Мурманской области

Туристическая группа, которая попала под снежный завал в Мурманской области, обеспечена питанием, местные власти готовы к её размещению. Об этом сообщили в МЧС.

«Состояние участников тургруппы удовлетворительное. Они разбили лагерь, обеспечены питанием. По распоряжению главы Мончегорска детей ждёт автобус, который привезёт их в местную гостиницу, там они смогут отдохнуть, поесть. Сроки окончания эвакуации назвать пока сложно, так как вторая группа спасателей ещё в пути», — сказали ТАСС в ведомстве.

Как отмечается, вторая группа спасателей пока не добралась до места ЧП из-за труднодоступности и удалённости.

Ранее в МЧС сообщили, что несовершеннолетняя 2008 года рождения оказалась под снегом после схода лавины в Хибинах в Мурманской области.

Позднее стало известно, что девочка погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело.