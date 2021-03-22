СК подтвердил гибель девочки при сходе снега в Мурманской области
Пропавшая при сходе снежной массы в Мурманской области девочка 2008 года рождения погибла, сообщили в Следственном комитете.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Девочка 2008 года рождения погибла», — сказали журналистам в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили, что несовершеннолетний 2008 года рождения оказался под снегом после схода лавины в Хибинах в Мурманской области.
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