Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

«В Москве достигнут эпидемиологический порог в обратную сторону, я бы сказал, спуска. Просто некому болеть», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Жемчугов также напомнил, что низкая температура губительна для всех вирусов и в холод можно заболеть там, где высокая влажность и концентрация людей, но не на улице.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.