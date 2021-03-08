Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.
Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве
  • Reuters

«В Москве достигнут эпидемиологический порог в обратную сторону, я бы сказал, спуска. Просто некому болеть», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Жемчугов также напомнил, что низкая температура губительна для всех вирусов и в холод можно заболеть там, где высокая влажность и концентрация людей, но не на улице.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить