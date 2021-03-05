В Каспийском море прошли учения ЮВО

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В Каспийском море прошли учения малого ракетного корабля «Углич».
В Каспийском море прошли учения ЮВО
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В ходе учений экипаж выполнил задачи боевого маневрирования и обнаружения морских целей и мин.

Из зенитно-артиллерийских комплексов АК-630-2 были отражены атаки условного воздушного противника.

Также была проведена тренировка по борьбе с условными подводными диверсантами.

Ранее портал Newinform сообщал, что учения военных инженеров прошли в Восточном военном округе.

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