Пожар в двухэтажном здании с ресторанами в центре Москвы потушен

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Спасатели потушили пожар в двухэтажном здании с ресторанами в центре Москвы, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Пожар в двухэтажном здании с ресторанами в центре Москвы потушен
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

«В 15:41 возгорание на ул. Пятницкая, дом 6/1, стр. 1 ликвидировано», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двухэтажное здание, где находятся рестораны, бары и магазин фарфора, загорелось в центре Москвы. Людей эвакуировали. 

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