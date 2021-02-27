Пожар в двухэтажном здании с ресторанами в центре Москвы потушен
Спасатели потушили пожар в двухэтажном здании с ресторанами в центре Москвы, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
- © РИА Новости / Игорь Онучин
«В 15:41 возгорание на ул. Пятницкая, дом 6/1, стр. 1 ликвидировано», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что двухэтажное здание, где находятся рестораны, бары и магазин фарфора, загорелось в центре Москвы. Людей эвакуировали.
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