Мосгорсуд признал законным арест участника акции 23 января в Москве

Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте участника незаконной акции 23 января в Москве Валерия Евсина.

«15 февраля Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда в отношении Валерия Евсина», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Адвокат Евсина сообщил, что, по версии следствия, его подзащитный бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии.

Евсина отправили под арест до 28 марта по обвинению в применении насилия в отношении полицейских.