Мосгорсуд признал законным арест участника акции 23 января в Москве
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- РИА Новости
«15 февраля Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда в отношении Валерия Евсина», — приводит РИА Новости слова представителя суда.
Адвокат Евсина сообщил, что, по версии следствия, его подзащитный бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии.
Евсина отправили под арест до 28 марта по обвинению в применении насилия в отношении полицейских.