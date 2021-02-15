Мосгорсуд признал законным арест участника акции 23 января в Москве

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Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте участника незаконной акции 23 января в Москве Валерия Евсина.
Мосгорсуд признал законным арест участника акции 23 января в Москве
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«15 февраля Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда в отношении Валерия Евсина», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Адвокат Евсина сообщил, что, по версии следствия, его подзащитный бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии.

Евсина отправили под арест до 28 марта по обвинению в применении насилия в отношении полицейских.

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