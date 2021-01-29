Суд арестовал ещё двоих обвиняемых в нападении на полицейских в Москве
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- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны сроком до 28 марта 2021 года», — приводит Интерфакс сообщение.
В пресс-службе добавили, что аналогичное решение суд принял в отношении водителя такси Валерия Евсина.
Бендас и Евсин обвиняются по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья»).
23 января следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
Также следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции.