Нейрохирург рассказал о причинах болей в спине по утрам

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Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко рассказал о причинах болей в спине по утрам.
Нейрохирург рассказал о причинах болей в спине по утрам
  • Pixabay

«Спина может болеть утром. Дело в том, что во время сна замедляется кровообращение в позвоночнике и усиливается гипоксия. Поэтому, когда мы встаём, мы должны преодолеть утренний болевой симптом — разогреть позвоночник, разгрузить мышцы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у кого-то, наоборот, будут возрастать боли при нагрузке или ходьбе.

Как пояснил Герасименко, всё зависит от того, какое из проявлений остеохондроза преобладает — грыжа или стеноз позвоночного канала.

«Самая частая причина острой боли в спине — подъём тяжестей. Здесь нужно подходить, продумывая нагрузку», — сказал эксперт.

Он добавил, что нужно следить за осанкой.

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