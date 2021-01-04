В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Крыму выявили 247 случаев коронавируса, в семи из которых болезнь развивалась бессимптомно.
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 1999 человек», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали 89 случаев COVID-19.

«75 человек выписаны после выздоровления», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу городского правительства.

Всего с начала пандемии заболели более 7,1 тыс. жителей. Выздоровели почти 6,6 тыс.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19.

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