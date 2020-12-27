Песков: суть работы Путина из-за пандемии COVID-19 не изменилась
- РИА Новости
«Нет. Я бы не сказал», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, изменился ли Путин за последний год в связи с пандемией COVID-19.
Песков отметил, что мир изменился и работа президента России «перешла в антикризисный режим». По его словам, деятельность Путина не претерпела никаких изменений.
«Может быть, визуально — да, мы видели президента больше на видеоконференциях, но, по сути, ничего не поменялось», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что у Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, однако заграничные поездки планировать пока тяжело.