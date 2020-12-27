Песков: суть работы Путина из-за пандемии COVID-19 не изменилась

Работа российского лидера Владимира Путина из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 перешла в антикризисный режим, однако суть деятельности президента не изменилась. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нет. Я бы не сказал», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, изменился ли Путин за последний год в связи с пандемией COVID-19.

Песков отметил, что мир изменился и работа президента России «перешла в антикризисный режим». По его словам, деятельность Путина не претерпела никаких изменений.

«Может быть, визуально — да, мы видели президента больше на видеоконференциях, но, по сути, ничего не поменялось», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что у Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, однако заграничные поездки планировать пока тяжело.