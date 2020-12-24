Инфекционист объяснил прирост случаев COVID-19 спецификой тестирования

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил рекордный прирост числа новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в России особенностями сроков сдачи и получения результатов тестирования на COVID-19.

«Повышение количества заболевших в четверг, пятницу и субботу объясняется тем, что люди обращаются после субботы — воскресенья сдавать анализы в понедельник — вторник. Соответственно, результаты этих анализов выявляются в четверг, пятницу и субботу», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам инфекциониста, в выходные тесты сдаёт меньшее число людей, поэтому в начале недели, как правило, фиксируется снижение заболеваемости.

«При этом, если сравнить с предыдущей неделей, цифры приблизительно будут такие же... Стабилизация процесса всё равно есть, потому что рост заболевших идёт не по экспоненте», — отметил Тимаков.

Как пояснил эксперт, кривая новых случаев коронавируса остаётся одинаково волнообразной на протяжении трёх месяцев.

В России за последние сутки выявлено 29 935 новых случаев коронавируса. В частности, в Москве за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8203 человек, что стало максимумом с начала пандемии.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для экономики и социальной сферы России, а также тяжёлым испытанием для рядовых граждан.