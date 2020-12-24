Инфекционист объяснил прирост случаев COVID-19 спецификой тестирования

Короткая ссылка
Инфекционист Евгений Тимаков объяснил рекордный прирост числа новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в России особенностями сроков сдачи и получения результатов тестирования на COVID-19.
Инфекционист объяснил прирост случаев COVID-19 спецификой тестирования
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Повышение количества заболевших в четверг, пятницу и субботу объясняется тем, что люди обращаются после субботы — воскресенья сдавать анализы в понедельник — вторник. Соответственно, результаты этих анализов выявляются в четверг, пятницу и субботу», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам инфекциониста, в выходные тесты сдаёт меньшее число людей, поэтому в начале недели, как правило, фиксируется снижение заболеваемости.

«При этом, если сравнить с предыдущей неделей, цифры приблизительно будут такие же... Стабилизация процесса всё равно есть, потому что рост заболевших идёт не по экспоненте», — отметил Тимаков.

Как пояснил эксперт, кривая новых случаев коронавируса остаётся одинаково волнообразной на протяжении трёх месяцев.

В России за последние сутки выявлено 29 935 новых случаев коронавируса. В частности, в Москве за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8203 человек, что стало максимумом с начала пандемии.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для экономики и социальной сферы России, а также тяжёлым испытанием для рядовых граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить