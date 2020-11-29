СК возбудил дело по факту смерти мужчины под колёсами БТР в Петербурге

Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины под колёсами бронетранспортёра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управлении СК России.

Отмечается, что на территории Красносельского района «неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей» оказывали платные услуги по организации этапов военно-полевого выхода.

По версии следователей, мероприятие не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«При движении бронетранспортёра произошёл наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В октябре на железнодорожной станции Вохтога в Вологодской области поезд насмерть сбил троих подростков.