СК возбудил дело по факту смерти мужчины под колёсами БТР в Петербурге

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины под колёсами бронетранспортёра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управлении СК России.
СК возбудил дело по факту смерти мужчины под колёсами БТР в Петербурге
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Отмечается, что на территории Красносельского района «неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей» оказывали платные услуги по организации этапов военно-полевого выхода. 

По версии следователей, мероприятие не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«При движении бронетранспортёра произошёл наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В октябре на железнодорожной станции Вохтога в Вологодской области  поезд насмерть сбил троих подростков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить