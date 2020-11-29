СК возбудил дело по факту смерти мужчины под колёсами БТР в Петербурге
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Отмечается, что на территории Красносельского района «неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей» оказывали платные услуги по организации этапов военно-полевого выхода.
По версии следователей, мероприятие не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«При движении бронетранспортёра произошёл наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
В октябре на железнодорожной станции Вохтога в Вологодской области поезд насмерть сбил троих подростков.