В Свердловской области рассказали о разработке нового месторождения железных руд, на реализацию первой очереди развития компания Evraz направит 6,4 млрд руб.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные представителей Evraz.

Сотрудники Evraz дали старт разработке Собственно-Качканарского месторождения титаново-магнетитовых железных руд.

«Мы реализуем проект в соответствии с планами компании и лицензионными условиями освоения СКМ, реалистично оценивая при этом перспективы истощения руды на действующем Гусевогорском месторождении», — цитирует издание вице-президента Evraz, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новожёнова.

До конца года из первичного карьера планируется добыть около 200 тыс. тонн руды.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения Evraz направит 6,4 млрд рублей.

Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.