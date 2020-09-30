В Свердловской области рассказали о разработке нового месторождения железных руд
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные представителей Evraz.
Сотрудники Evraz дали старт разработке Собственно-Качканарского месторождения титаново-магнетитовых железных руд.
«Мы реализуем проект в соответствии с планами компании и лицензионными условиями освоения СКМ, реалистично оценивая при этом перспективы истощения руды на действующем Гусевогорском месторождении», — цитирует издание вице-президента Evraz, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новожёнова.
До конца года из первичного карьера планируется добыть около 200 тыс. тонн руды.
На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения Evraz направит 6,4 млрд рублей.
Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.