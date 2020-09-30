В Свердловской области рассказали о разработке нового месторождения железных руд

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В Свердловской области рассказали о разработке нового месторождения железных руд, на реализацию первой очереди развития компания Evraz направит 6,4 млрд руб.
В Свердловской области рассказали о разработке нового месторождения железных руд
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные представителей Evraz.

Сотрудники Evraz дали старт разработке Собственно-Качканарского месторождения титаново-магнетитовых железных руд.

«Мы реализуем проект в соответствии с планами компании и лицензионными условиями освоения СКМ, реалистично оценивая при этом перспективы истощения руды на действующем Гусевогорском месторождении», — цитирует издание вице-президента Evraz, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новожёнова.

До конца года из первичного карьера планируется добыть около 200 тыс. тонн руды.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения Evraz направит 6,4 млрд рублей.

Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

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