Паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов в Красноярском крае

В МЧС Красноярского края заявили, что паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов региона.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За минувшие сутки от воды освободились ещё три населённых пункта. Это Кожелак, Мина в Партизанском районе и Ивановка в Ирбейском районе Красноярского края», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в настоящее время подтопления наблюдаются в трёх муниципальных районах Красноярского края — Манском, Ермаковском, Шушенском, а точнее в четырёх населённых пунктах этих районов, таких как Нарва, Ермаковское, Мигна, Иджа.

Ранее власти Красноярского края приняли решение ввести режим ЧС в трёх районах региона из-за паводков.