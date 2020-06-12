Паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов в Красноярском крае
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«За минувшие сутки от воды освободились ещё три населённых пункта. Это Кожелак, Мина в Партизанском районе и Ивановка в Ирбейском районе Красноярского края», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в настоящее время подтопления наблюдаются в трёх муниципальных районах Красноярского края — Манском, Ермаковском, Шушенском, а точнее в четырёх населённых пунктах этих районов, таких как Нарва, Ермаковское, Мигна, Иджа.
Ранее власти Красноярского края приняли решение ввести режим ЧС в трёх районах региона из-за паводков.