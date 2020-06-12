Паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов в Красноярском крае

Короткая ссылка
В МЧС Красноярского края заявили, что паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов региона.
Паводок ушёл ещё из трёх населённых пунктов в Красноярском крае
  • © 24.mchs.gov.ru

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За минувшие сутки от воды освободились ещё три населённых пункта. Это Кожелак, Мина в Партизанском районе и Ивановка в Ирбейском районе Красноярского края», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в настоящее время подтопления наблюдаются в трёх муниципальных районах Красноярского края — Манском, Ермаковском, Шушенском, а точнее в четырёх населённых пунктах этих районов, таких как Нарва, Ермаковское, Мигна, Иджа.

Ранее власти Красноярского края приняли решение ввести режим ЧС в трёх районах региона из-за паводков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить