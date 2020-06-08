В трёх районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводков

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Власти Красноярского края приняли решение ввести режим ЧС в трёх районах региона из-за паводков.
В трёх районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводков
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое агентство ГО ЧС.

«Принято решение признать обстановку на территориях муниципальных образований Партизанский, Манский и Ермаковский районы чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера и установить региональный уровень реагирования», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в данных районах произошли подтопления в связи с подъёмом уровня воды в реках из-за обильных осадков. Властями уже подготовлены четыре пункта временного размещения.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.

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