МЧС дало прогноз по паводковой ситуации в двух посёлках Красноярского края

В населённых пунктах Ермаковское и Григорьевка Красноярского края прогнозируется ухудшение паводковой обстановки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Прогнозируется ухудшение паводковой обстановки в Ермаковском районе в двух населённых пунктах: Ермаковское и Григорьевка», — рассказали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что «на реках Оя и Кебеж в связи с ожидаемыми осадками, местами сильными, возможен резкий подъём уровня воды, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности».

Отмечается, что спасатели приведены в готовность, каждые два часа проводятся замеры уровней воды.

В Манском районе в населённом пункте Колбинский из-за повышения уровня воды в реке Кувай произошло подтопление 18 жилых домов и 35 приусадебных участков. Эвакуированы 79 человек, в том числе 23 ребёнка, которые размещены у родственников и знакомых.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.