В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве подростка

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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка и ранении ещё пятерых.
В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве подростка
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает МВД России.

«Сотрудниками отделения полиции «Первомайское» отдела МВД России по Шилкинскому району задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и причинении вреда здоровью», — указывается в заявлении.

По данным полиции, 8 июня неоднократно судимый 24-летний мужчина в ночное время напал на группу подростков в посёлке Первомайском Шилкинского района. Получивший ножевое ранение 16-летний подросток скончался, ещё пять человек были госпитализированы.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил жителя города к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в жестоком убийстве и краже.

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