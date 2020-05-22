Суд вынес приговор жителю Петрозаводска по делу об убийстве

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Петрозаводский городской суд приговорил жителя города к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в жестоком убийстве и краже.
Суд вынес приговор жителю Петрозаводска по делу об убийстве
  • РИА Новости

Как передаёт Karelinform.ru, преступление было совершено в январе этого года.

По данным следствия, подсудимый похитил у своей знакомой ноутбук, а через некоторое время в результате конфликта нанёс ей не менее четырёх ударов молотком по голове и не менее 16 ударов ножом.

Женщина скончалась на месте в результате колото-резаного ранения шеи.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее, как сообщало Nation News со ссылкой на СУ СК по Саратовской области, суд приговорил 54-летнего жителя Саратова к 12 годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование женщины и несовершеннолетней девушки.

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