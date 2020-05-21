Прокуратура Карелии предъявила обвинение по делу о контрабанде культурных ценностей

Короткая ссылка
Прокуратура Карелии утвердила обвинение жителю Петрозаводска по делу о контрабанде культурных ценностей в крупном размере.
Прокуратура Карелии предъявила обвинение по делу о контрабанде культурных ценностей
  • РИА Новости

Как передаёт Karelinform.ru со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, житель Петрозаводска был задержан сотрудниками таможенных органов при попытке провезти из Финляндии в Россию 30 предметов холодного оружия, относящихся к категории культурных ценностей, на общую сумму 1 млн рублей. 

Купленные на торгах предметы были изъяты.

Отмечается, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Сортавальский городской суд.

В марте «Реальное время» сообщало, что у пассажиров из Стамбула в международном аэропорту Казани изъяли более 2 тыс. ювелирных украшений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить