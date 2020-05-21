Прокуратура Карелии предъявила обвинение по делу о контрабанде культурных ценностей
- РИА Новости
Как передаёт Karelinform.ru со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, житель Петрозаводска был задержан сотрудниками таможенных органов при попытке провезти из Финляндии в Россию 30 предметов холодного оружия, относящихся к категории культурных ценностей, на общую сумму 1 млн рублей.
Купленные на торгах предметы были изъяты.
Отмечается, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Сортавальский городской суд.
В марте «Реальное время» сообщало, что у пассажиров из Стамбула в международном аэропорту Казани изъяли более 2 тыс. ювелирных украшений.